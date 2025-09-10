RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Дроны РФ в Польше: Подоляк предупредил Европу о возможной масштабной трагедии

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил масштабную трагедию для многих стран Европы на фоне вторжения российских дронов в Польшу в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Telrgram.

По его словам, Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу.

"Это, несомненно, вполне сознательная стратегия. Чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки...", - написал советник главы ОП.

Также Москва такими действиями демонстрирует намерение расширить и масштабировать войну на территории Европы, утверждает Подоляк.

"Как уже неоднократно было сказано, РФ добровольно никогда не выйдет из войны. Поэтому жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора (РФ), пойдя на компромиссы в его пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро...", - добавил он.

Что предшествовало?

Российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 9 сентября массово нарушили воздушное пространство Польши, их сбила авиация. Согласно данным сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве страны также находился истребитель F-35.

В связи с инцидентом наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние наивысшей готовности.

Также в Польше закрыли воздушное пространство четырех аэропортов.

По состоянию на утро 10 сентября операция по нейтрализации беспилотников РФ еще продолжалась. Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.

Перед этим беспилотники страны-агрессора время от времени нарушали воздушное пространство Польши, однако это были случаи с одним-двумя БпЛА, которые не несли опасности.

Например, 3 сентября российские дроны также залетели в Польшу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаВойна в УкраинеДрони