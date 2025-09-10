Дроны РФ в Польше: Подоляк предупредил Европу о возможной масштабной трагедии

По его словам, Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу.

"Это, несомненно, вполне сознательная стратегия. Чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки...", - написал советник главы ОП.

Также Москва такими действиями демонстрирует намерение расширить и масштабировать войну на территории Европы, утверждает Подоляк.

"Как уже неоднократно было сказано, РФ добровольно никогда не выйдет из войны. Поэтому жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора (РФ), пойдя на компромиссы в его пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро...", - добавил он.