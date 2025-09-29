Дрони, ракети та нові заводи: на Ставці ухвалили завдання для оборонного виробництва України

"Заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, ефективність їхнього застосування та шляхи підвищення результативності. Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії", - розповів Умєров.

Також на Ставці обговорили проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками:

виробництво та постачання комплектуючих;

запуск нових виробничих потужностей;

відкриття заводів і нарощування експортних спроможностей.

"За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявив, що українське командування проведе Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена виробництву української далекобійної зброї.

Нагадаємо, українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО - вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.