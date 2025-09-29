ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ б’ють влучно: Зеленський заявив про хороші результати ударів вглиб Росії

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 12:49
UA EN RU
ЗСУ б’ють влучно: Зеленський заявив про хороші результати ударів вглиб Росії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українське командування проведе Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена виробництву української далекобійної зброї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність - є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", - написав Зеленський.

За його словами, Технологічна Ставка буде присвячена українській далекобійності, а саме - виробництву наших дронів різних типів і ракет.

"Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим", - заявив президент.

Доповідь з фронту

Також Сирський доповів щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Там продовжується контрнаступальна операція.

Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них - безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", - Зеленський.

Удари вглиб РФ

Раніше ми писали, що в ніч на 29 вересня був атакований Карачевський завод "Електродеталь".

Згодом Україна підтвердила ураження заводу "Електродеталь" в Брянській області, який виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ. Зазначається, що по заводу били "Нептунами".

Також ми писали, що в ніч на 23 вересня українські військові уразили два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму. Тоді Зеленський зазначив, що українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на одну велику військову базу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен