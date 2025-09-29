Дроны, ракеты и новые заводы: на Ставке приняли задачи для оборонного производства Украины

"Заслушали доклады военных о потребностях Сил обороны в дронах и ракетах, эффективности их применения и путях повышения результативности. Минобороны доложили о состоянии заключения и выполнения контрактов, уровне финансирования и реальном обеспечении армии", - рассказал Умеров.

Также на Ставке обсудили проблемные вопросы с украинскими государственными и частными производителями:

производство и поставки комплектующих;

запуск новых производственных мощностей;

открытие заводов и наращивание экспортных возможностей.

"По результатам Ставки приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что украинское командование проведет Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена производству украинского дальнобойного оружия.

Напомним, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.