Дроны пробили Белгородскую дамбу: под угрозой 4 бригады РФ

Белгород, Воскресенье 26 октября 2025 15:47
Дроны пробили Белгородскую дамбу: под угрозой 4 бригады РФ Фото: дроны пробили Белгородскую дамбу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ночью дроны атаковали Белгородскую дамбу, повредив плотину и вызвав резкое поднятие воды в Северском Донце. В результате подтопления оказались подразделения российских войск на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEXTA Live.

Ночью дроны атаковали плотину Белгородского водохранилища, атаки на нее продолжались и в течение дня.

На утро уровень воды упал более чем на метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.

В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные. Под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавшие на Волчанском направлении.

Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

По предварительным данным, удар по плотине фактически отрезал часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на направлении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной.

Противник преобладает в количестве и наращивает наступательные усилия, однако, это не помешало украинским военным освободили девять населенных пунктов.

Стоит отметить, что недавно российская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска и совершила нападение, в результате которого погибли гражданские. Украинские защитники оперативно обнаружили диверсантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

В Генеральном штабе объясняют, что на этом направлении продолжается интенсивная оборонительная операция. Несмотря на колоссальные потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону.

