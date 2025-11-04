Дрони в пріоритеті: Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на фронті

За його словами, під час зустрічі з командирами найбільше говорили про нагальні потреби на фронті, і насамперед - про безпілотники.

"Дронів має бути більше. Всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що підрозділи подали пропозиції щодо нових контрактів на забезпечення армії, які зараз розробляються та стануть основою професійної сили оборони. Крім того, командири наголосили на потребі вдосконалення процедур у війську.

Президент також підкреслив, що пряме фінансування для бригад дало позитивний результат - підрозділи можуть самостійно купувати та виробляти необхідне.

"Я дякую всім умільцям, які працюють на нашу армію", - сказав він.

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках та повідомив, що це питання вже обговорив із командуванням. За його словами, частину процесів у виробництві та взаємодії між ЗСУ і Нацгвардією ще необхідно уніфікувати.

"Найбільше грошей іде на дрони, на компоненти - і це правильно. Шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів", - підкреслив він.

За його словами, ключове завдання - збільшення екіпажів безпілотників та обсягів постачання відповідних систем.