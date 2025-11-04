RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Дроны в приоритете: Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на фронте

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Дроны остаются главным приоритетом для украинской армии. Необходимо увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, во время встречи с командирами больше всего говорили о насущных потребностях на фронте, и прежде всего - о беспилотниках.

"Дронов должно быть больше. Всех типов дронов и независимости в производстве дронов и нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что подразделения подали предложения по новым контрактам на обеспечение армии, которые сейчас разрабатываются и станут основой профессиональной силы обороны. Кроме того, командиры отметили необходимость совершенствования процедур в армии.

Президент также подчеркнул, что прямое финансирование для бригад дало положительный результат - подразделения могут самостоятельно покупать и производить необходимое.

"Я благодарю всех умельцев, которые работают на нашу армию", - сказал он.

Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях и сообщил, что этот вопрос уже обсудил с командованием. По его словам, часть процессов в производстве и взаимодействии между ВСУ и Нацгвардией еще необходимо унифицировать.

"Больше всего денег идет на дроны, на компоненты - и это правильно. Ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов", - подчеркнул он.

По его словам, ключевая задача - увеличение экипажей беспилотников и объемов поставок соответствующих систем.

 

Реформы в ВСУ

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

Маркетплейс оружия для военных

Напомним, Министерство обороны Украины внедрило новую цифровую платформу для поставки вооружения Вооруженным силам.

Система позволяет военным частям самостоятельно выбирать необходимое оборудование, тогда как DOT-Chain Defence берет на себя финансирование, логистические процессы и прямой контакт с производителями - без лишней бюрократии.

Пока платформа работает с FPV-дронами, но в дальнейшем будет охватывать и другие типы беспилотников, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные системы.

Больше о нововведениях можно прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине