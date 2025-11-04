Дрони в пріоритеті: Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на фронті
Дрони залишаються головним пріоритетом для української армії. Необхідно збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За його словами, під час зустрічі з командирами найбільше говорили про нагальні потреби на фронті, і насамперед - про безпілотники.
"Дронів має бути більше. Всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України", - наголосив Зеленський.
Він розповів, що підрозділи подали пропозиції щодо нових контрактів на забезпечення армії, які зараз розробляються та стануть основою професійної сили оборони. Крім того, командири наголосили на потребі вдосконалення процедур у війську.
Президент також підкреслив, що пряме фінансування для бригад дало позитивний результат - підрозділи можуть самостійно купувати та виробляти необхідне.
"Я дякую всім умільцям, які працюють на нашу армію", - сказав він.
Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках та повідомив, що це питання вже обговорив із командуванням. За його словами, частину процесів у виробництві та взаємодії між ЗСУ і Нацгвардією ще необхідно уніфікувати.
"Найбільше грошей іде на дрони, на компоненти - і це правильно. Шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів", - підкреслив він.
За його словами, ключове завдання - збільшення екіпажів безпілотників та обсягів постачання відповідних систем.
Реформи в ЗСУ
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.
Маркетплейс зброї для військових
Нагадаємо, Міністерство оборони України впровадило нову цифрову платформу для постачання озброєння Збройним силам.
Система дає змогу військовим частинам самостійно обирати необхідне обладнання, тоді як DOT-Chain Defence бере на себе фінансування, логістичні процеси та прямий контакт із виробниками - без зайвої бюрократії.
Поки що платформа працює з FPV-дронами, але надалі охоплюватиме й інші типи безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані системи.
Більше про нововведення можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.