Дроны в приоритете: Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на фронте

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, во время встречи с командирами больше всего говорили о насущных потребностях на фронте, и прежде всего - о беспилотниках.

"Дронов должно быть больше. Всех типов дронов и независимости в производстве дронов и нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что подразделения подали предложения по новым контрактам на обеспечение армии, которые сейчас разрабатываются и станут основой профессиональной силы обороны. Кроме того, командиры отметили необходимость совершенствования процедур в армии.

Президент также подчеркнул, что прямое финансирование для бригад дало положительный результат - подразделения могут самостоятельно покупать и производить необходимое.

"Я благодарю всех умельцев, которые работают на нашу армию", - сказал он.

Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях и сообщил, что этот вопрос уже обсудил с командованием. По его словам, часть процессов в производстве и взаимодействии между ВСУ и Нацгвардией еще необходимо унифицировать.

"Больше всего денег идет на дроны, на компоненты - и это правильно. Ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов", - подчеркнул он.

По его словам, ключевая задача - увеличение экипажей беспилотников и объемов поставок соответствующих систем.