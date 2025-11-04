Дроны в приоритете: Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на фронте
Дроны остаются главным приоритетом для украинской армии. Необходимо увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
По его словам, во время встречи с командирами больше всего говорили о насущных потребностях на фронте, и прежде всего - о беспилотниках.
"Дронов должно быть больше. Всех типов дронов и независимости в производстве дронов и нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины", - подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что подразделения подали предложения по новым контрактам на обеспечение армии, которые сейчас разрабатываются и станут основой профессиональной силы обороны. Кроме того, командиры отметили необходимость совершенствования процедур в армии.
Президент также подчеркнул, что прямое финансирование для бригад дало положительный результат - подразделения могут самостоятельно покупать и производить необходимое.
"Я благодарю всех умельцев, которые работают на нашу армию", - сказал он.
Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях и сообщил, что этот вопрос уже обсудил с командованием. По его словам, часть процессов в производстве и взаимодействии между ВСУ и Нацгвардией еще необходимо унифицировать.
"Больше всего денег идет на дроны, на компоненты - и это правильно. Ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов", - подчеркнул он.
По его словам, ключевая задача - увеличение экипажей беспилотников и объемов поставок соответствующих систем.
Реформы в ВСУ
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.
Маркетплейс оружия для военных
Напомним, Министерство обороны Украины внедрило новую цифровую платформу для поставки вооружения Вооруженным силам.
Система позволяет военным частям самостоятельно выбирать необходимое оборудование, тогда как DOT-Chain Defence берет на себя финансирование, логистические процессы и прямой контакт с производителями - без лишней бюрократии.
Пока платформа работает с FPV-дронами, но в дальнейшем будет охватывать и другие типы беспилотников, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные системы.
Больше о нововведениях можно прочитать в материале РБК-Украина.