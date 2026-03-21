Дрони-перехоплювачі України вже збили кілька безпілотників Ірану в Перській затоці, — BBC

Матеріал видання побудований на темі українських дронів-перехоплювачів, а як відомо, Україна направила спеціалістів на Близький Схід з власними засобами протидії БпЛА. І наразі, за даними BBC, вже були успішні збиття над однією з країн в Перській затоці.

"Українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних злиттів іранських дронів в одній з країн того регіону", - пише видання.

Водночас стверджується, що прямий продаж і покупка українських безпілотників все ще заблоковані на рівні держави.

Опитані виробники дронів-перехоплювачів сказали, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки і Близького Сходу, а також посередників.

Однак частина з них відмовились від подальших перемовин, оскільки отримали лист від СБУ на початку березня, в якому йшла мова про заборону експорту зброї на Близький Схід та можливу кримінальну відповідальність у разі порушення цього припису.

На думку виробників, відповідальність за вирішення питання має взяти на себе керівництво держави, бо президент України Володимир Зеленський вже публічно сказав, хотів би бачити не просто купівлю зброї, в певний бартер. Тобто, щоб Київ передавав дрони, а у відповідь отримував дефіцитні ракети до ППО Patriot.

Проте інші виробники вже зайшли у процедуру отримання дозволу на експорт своєї зброї. Зокрема, щонайменше дві великі компанії подали заявки до міжвідомчої з політики військового-технічного співробітництва та експертного контролю. Спочатку їх має розглянути комісія, а потім ДСЕК. Однак наразі руху у питанні немає, бо немає ні дозволу, ні прямої заборони на експорт від держави.