Дрони летять з різних напрямків: РФ знову атакує Україну "Шахедами"

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 21:12
Дрони летять з різних напрямків: РФ знову атакує Україну "Шахедами" Ілюстративне фото: Росія запустила "Шахеди" 13 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері понеділка, 13 жовтня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18:00. Наразі сигнал тривоги оголошено у північних, східних та частині південних областей.

Станом на 21:05 "Шахеди" фіксуються неподалік Харкова. А також неподалік Чернігова та у Сумській області.

Жителів областей, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі загрози негайно прямувати до найближчих укриттів. Також в Україні заборонено робити фото- чи відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
Дрони летять з різних напрямків: РФ знову атакує Україну &quot;Шахедами&quot;

Обстріли 13 жовтня

Увечері 12 жовтня російські окупанти здійснили нову масовану атаку, запустивши кілька груп ударних дронів. Уночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Ворожі безпілотники фіксували у різних регіонах країни. Близько другої ночі в Одеській області пролунали вибухи. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа - вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг та пакувальні матеріали.

За даними Повітряних сил, цієї ночі Росія здійснила чергову атаку по території України, застосувавши 82 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

