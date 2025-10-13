Дроны летят с разных направлений: РФ снова атакует Украину "Шахедами"
Российская армия вечером понедельника, 13 октября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00. Сейчас сигнал тревоги объявлен в северных, восточных и части южных областей.
По состоянию на 21:05 "Шахеды" фиксируются неподалеку от Харькова. А также недалеко от Чернигова и в Сумской области.
Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться в ближайшие укрытия. Также в Украине запрещено делать фото- или видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Обстрелы 13 октября
Вечером 12 октября российские оккупанты совершили новую массированную атаку, запустив несколько групп ударных дронов. Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
Вражеские беспилотники фиксировали в разных регионах страны. Около двух часов ночи в Одесской области прогремели взрывы. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы.
По данным Воздушных сил, этой ночью Россия осуществила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.