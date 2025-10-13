Дроны летят с разных направлений: РФ снова атакует Украину "Шахедами"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00. Сейчас сигнал тревоги объявлен в северных, восточных и части южных областей.

По состоянию на 21:05 "Шахеды" фиксируются неподалеку от Харькова. А также недалеко от Чернигова и в Сумской области.

Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться в ближайшие укрытия. Также в Украине запрещено делать фото- или видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

