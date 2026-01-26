Дрони летіли з шести напрямків: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян

Російські війська вночі атакували територію України безпілотниками різних типів з шести напрямків. Повітряні сили ЗСУ збили більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 26 січня, російські війська атакували Запоріжжя. На місці ворожого удару було зафіксовано пожежу, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Загалом, в ніч на 26 січня росіяни двічі завдали ударів по Запоріжжю. Після другої атаки у місті знову сталася пожежа, а також відомо про пошкоджені будинки.
Крім того, ворог цієї ночі завдав удару по Вольнянську Запорізької області. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа і були пошкоджені житлові будинки.