Дрони летіли з шести напрямків: Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки росіян

"У ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.