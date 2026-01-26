Дроны летели с шести направлений: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

"В ночь на 26 января (с 18:00 25 января) противник атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецка, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.