Дроны летели с шести направлений: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

Фото: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины беспилотниками различных типов с шести направлений. Воздушные силы ВСУ сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 26 января (с 18:00 25 января) противник атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецка, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

 

Ночной обстрел Украины 26 января

Напомним, что сегодня ночью, 26 января, российские войска атаковали Запорожье. На месте вражеского удара был зафиксирован пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

В общем, в ночь на 26 января россияне дважды нанесли удары по Запорожью. После второй атаки в городе снова произошел пожар, а также известно о поврежденных домах.

Кроме того, враг этой ночью нанес удар по Вольнянску Запорожской области. В результате вражеского обстрела возник пожар и были повреждены жилые дома.

