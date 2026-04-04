ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони летіли з шести напрямків: як ППО відбила нічну атаку Росії

08:45 04.04.2026 Сб
2 хв
Є "прильоти" і падіння збитих безпілотників
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 260 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну 286 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 3 квітня до ранку 4 квітня росіяни атакували 286 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Близько 200 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у суботу зранку, 4 квітня, росіяни атакували дронами Київ. Внаслідок падіння уламків в одному з районів спалахнула офісна будівля.

Також окупанти вночі атакували Суми дронами, в результаті чого зафіксовано влучання у багатоповерхівку, де одразу виникла пожежа.

Вчора Харків пережив одну з наймасованіших атак на місто, зафіксовано 37 влучань по 18 різних локаціях. Росіяни били балістичними ракетами та дронами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
