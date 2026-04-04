Дрони летіли з шести напрямків: як ППО відбила нічну атаку Росії
У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну 286 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З 18:00 3 квітня до ранку 4 квітня росіяни атакували 286 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Близько 200 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання 11 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Нагадаємо, у суботу зранку, 4 квітня, росіяни атакували дронами Київ. Внаслідок падіння уламків в одному з районів спалахнула офісна будівля.
Також окупанти вночі атакували Суми дронами, в результаті чого зафіксовано влучання у багатоповерхівку, де одразу виникла пожежа.
Вчора Харків пережив одну з наймасованіших атак на місто, зафіксовано 37 влучань по 18 різних локаціях. Росіяни били балістичними ракетами та дронами.