Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 272 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал 272 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.