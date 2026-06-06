Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
В ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 272 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал 272 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, во время очередной ночной атаки РФ на Одесскую область 6 июня были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.
Также сегодня утром россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно о погибших и пострадавших.
В ночь на 5 июня в результате российской атаки БПЛА по Одесской области был поврежден терминал "Кернел" в порту Черноморск.
Кроме того, завод "Яготинское для детей" в Киевской области пострадал от вчерашнего удара российских дронов - четыре человека погибли, еще четверо ранены.