ua en ru
Сб, 06 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:36 06.06.2026 Сб
2 мин
Атака все еще продолжается
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 249 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 272 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал 272 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте также: Украинская ПВО сбивает более 90% целей, но есть критическая проблема

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, во время очередной ночной атаки РФ на Одесскую область 6 июня были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.

Также сегодня утром россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно о погибших и пострадавших.

В ночь на 5 июня в результате российской атаки БПЛА по Одесской области был поврежден терминал "Кернел" в порту Черноморск.

Кроме того, завод "Яготинское для детей" в Киевской области пострадал от вчерашнего удара российских дронов - четыре человека погибли, еще четверо ранены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Аналитика
Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке