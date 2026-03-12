UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні

09:40 12.03.2026 Чт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося знищити українській ППО?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 77 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ніч на 12 березня Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 11 березня до ранку 12 березня росіяни атакували 94 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Понад 60 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 12 березня на Чернігівщині внаслідок падіння ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали травми.

Вчора, 11 березня, Росія ударила по Запоріжжю КАБами. Унаслідок атаки постраждали 10 людей. Серед постраждалих - двоє дітей.

Також російські окупанти дроном атакували автобус у Дніпровському районі Херсона. Відомо про 20 постраждалих, серед них - підліток.

Окрім того, вчора вранці російські війська атакували Харків ударним дроном. В результаті обстрілу виникла пожежа, є загиблі та поранені.

