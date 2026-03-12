Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні

За даними військових, з 18:00 11 березня до ранку 12 березня росіяни атакували 94 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Понад 60 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.