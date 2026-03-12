Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине

В ночь на 12 марта Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 11 марта до утра 12 марта россияне атаковали 94 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Более 60 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 12 марта на Черниговщине в результате падения вражеского дрона погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили травмы.
Вчера, 11 марта, Россия ударила по Запорожью КАБами. В результате атаки пострадали 10 человек. Среди пострадавших - двое детей.
Также российские оккупанты дроном атаковали автобус в Днепровском районе Херсона. Известно о 20 пострадавших, среди них - подросток.
Кроме того, вчера утром российские войска атаковали Харьков ударным дроном. В результате обстрела возник пожар, есть погибшие и раненые.