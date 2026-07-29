Дрони летіли з шести напрямків, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 28 липня Росія атакувала Україну 131 ударним дроном. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, але є "прильоти".

Вдень 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Унаслідок комбінованої атаки є пошкодження у місцевому порті та на підприємстві. Постраждали люди.

Також росіяни вчора здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу.