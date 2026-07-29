Дроны летели с шести направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразило ночную атаку РФ

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 28 июля Россия атаковала Украину 131 ударным дроном. Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, но есть "прилеты".

Днем 28 июля Россия избивала по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. В результате комбинированной атаки повреждения в местном порту и на предприятии. Пострадали люди.

Также россияне вчера нанесли воздушный удар по спасателям ГСЧС в Запорожской области. Это произошло, когда пожарные пытались усмирить пожар.