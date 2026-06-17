Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 16 червня Росія завдала ударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще троє звернулися до медиків.

У ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, постраждали житлові будинки, висотки та Києво-Печерська лавра, є десятки поранених.

Також російські окупанти завдали повторного удару по Харкову, внаслідок якого загинули п’ятеро рятувальників ДСНС. Вони ліквідовували пожежу, що виникла після попереднього обстрілу.

Окрім того, росіяни вдарили по зоопарку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждали тварини.

За даними ООН, травень 2026 року став найкривавішим для цивільних в Україні за останні чотири роки - загальна кількість постраждалих перевищила 2000 осіб лише за один місяць.

Головна причина - застосування Росією потужної зброї в міських районах: ракети та авіабомби неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків людей за один удар.