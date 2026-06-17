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Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:30 17.06.2026 Ср
2 хв
Скільки безпілотників вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 97 дронів (Getty Images)

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 119 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував 119 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел - РФ,, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 16 червня Росія завдала ударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще троє звернулися до медиків.

У ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, постраждали житлові будинки, висотки та Києво-Печерська лавра, є десятки поранених.

Також російські окупанти завдали повторного удару по Харкову, внаслідок якого загинули п’ятеро рятувальників ДСНС. Вони ліквідовували пожежу, що виникла після попереднього обстрілу.

Окрім того, росіяни вдарили по зоопарку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждали тварини.

За даними ООН, травень 2026 року став найкривавішим для цивільних в Україні за останні чотири роки - загальна кількість постраждалих перевищила 2000 осіб лише за один місяць.

Головна причина - застосування Росією потужної зброї в міських районах: ракети та авіабомби неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків людей за один удар.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів