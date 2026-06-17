Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Враг нанес удар 119 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.