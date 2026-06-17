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Дроны летели с нескольких направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:30 17.06.2026 Ср
2 мин
Сколько беспилотников удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 97 дронов (Getty Images)

В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину 119 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако некоторые из них достигли цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Враг нанес удар 119 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 16 июня Россия нанесла удары по Запорожью. Один человек погиб, еще трое обратились за медицинской помощью.

В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, пострадали жилые дома, высотные здания и Киево-Печерская лавра, есть десятки раненых.

Также российские оккупанты нанесли повторный удар по Харькову, в результате которого погибли пять спасателей ГСЧС. Они ликвидировали пожар, возникший после предыдущего обстрела.

Кроме того, россияненанесли удар по зоопарку в Харькове. В результате обстрела пострадали животные.

По данным ООН, май 2026 года стал самым кровавым для гражданского населения в Украине за последние четыре года - общее число пострадавших превысило 2000 человек всего за один месяц.

Главная причина - применение Россией мощного оружия в городских районах: ракеты и авиабомбы неоднократно приводили к гибели и ранениям десятков людей за один удар.

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