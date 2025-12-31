Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела

Зазначається, що у ніч на 31 грудня оператори ГУР МО спільно з Державною прикордонною службою України атакували Туапсинський НПЗ та морський нафтовий термінал "Туапсе". Обидва об'єкти розташовані в Краснодарському краї РФ.

Удар по терміналу прийшовся на транспортні трубопроводи та наливне обладнання - цілі були успішно вражені. А на Туапсинському НПЗ вдало уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12. Цей нафтозавод здатний був переробляти до 12 млн тонн нафти на рік - тим самим підсилюючи російський військово-промисловий комплекс та армію.

"Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу. Слава Україні!", - додало джерело.