UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Дрони ГУР уперше атакували ворожий НПЗ за 2000 км від України, - джерела

Фото: дрони ГУР атакували російський НПЗ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Сьогодні, 10 серпня, у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2000 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки України.

Як повідомляють джерела в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від Києва.

Зазначається, що уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами. 

 

За інформацією тамтешніх Telegram-каналів, місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів в районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, "швидкі" та інші екстрені служби.

Окремі місцеві публіки також повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна.

Крім того, місцеві мешканці згадали й про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету. 

Джерела в українській розвідці додали, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Атаки на Росію

Зауважимо, ми писали, що в Ухті сьогодні пролунала серія гучних вибухів, після чого в місті почалися проблеми з електропостачанням та інтернетом.

Місцеві повідомляли про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу. Варто зауважити, що від найближчої точки кордону України з Росією до Ухти, що розташована в Республіці Комі напряму відстань у більш як 1500 кілометрів.

Зауважимо, також що в ніч на сьогодні, 10 серпня, невідомі дрони атакували Саратовську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі НПЗ.

Варто відзначити, що незадовго до того під атакою невідомих дронів опинився Краснодарський край Росії. Тоді росіяни скаржилися на атаку НПЗ і військової частини в регіоні.

А вже вранці 8 серпня в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод. В результаті попадання дронів горіла технологічна установка з переробки газу і газового конденсату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГУРВійна Росії проти України