Дроны ГУР впервые атаковали вражеский НПЗ в 2000 км от Украины, - источники

Как сообщают источники в ГУР МО, атакованное предприятие расположено в российской Республике Коми в более чем двух тысячах километров от Киева.

Отмечается, что пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

По информации местных Telegram-каналов, местные жители услышали сразу несколько громких взрывов в районе НПЗ, после чего туда поехали пожарные автомобили, "скорые" и другие экстренные службы.

Отдельные местные публики также сообщили, что в результате взрывов по меньшей мере в одной цистерне на территории НПЗ появилась пробоина.

Кроме того, местные жители вспомнили и об исчезновении в городе электроэнергии и мобильного интернета.

Источники в украинской разведке добавили, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемого для изготовления пропан-бутана и бензина.