Українські дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ та ряд інших цілей, - Генштаб

Сили оборони України завдали успішних ударів по нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ, а також інших верифікованих цілях, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу", - додали у Генштабі.

Так, у генштабі підтвердили ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тон на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання дронів пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Атаки дронів на Росію 7 серпня

У четвер вранці, 7 серпня, росіяни поскаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ і військову частину.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою дронів опинилася Волгоградська область Росії. У місті Суровікіно було дуже голосно, прогриміло близько 10 вибухів, після чого виникла пожежа на місцевій залізничній станції.

Ближче до ранку губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів, повідомивши, що безпілотники атакували цілих дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно ліквідовується пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького в даний час працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - стверджує Бочаров.