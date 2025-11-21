Дрони ГУР ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та гелікоптер у Криму (відео)

Спецоперації ГУР

Нагадаємо, раніше у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Також вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

При цьому нещодавно стало відомо, що один із російських комплексів "Орєшнік" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

А у жовтні впродовж двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" системно "працювали" по російській ППО на Донбасі. Знищили дві РЛС та пускову установку С-300.