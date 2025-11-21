Дроны ГУР ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и вертолет в Крыму (видео)

Спецоперации ГУР

Напомним, ранее в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

При этом недавно стало известно, что один из российских комплексов "Орешник" был уничтожен на территории России силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

А в октябре в течение двух недель мастера спецподразделения ГУР "Призраки" системно "работали" по российской ПВО на Донбассе. Уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300.