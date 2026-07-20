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Дрони "дістали" нафтобазу, склади та флот у морі: Зеленський підтвердив успішні атаки на РФ

12:02 20.07.2026 Пн
1 хв
Флот тіньової торгівлі РФ зазнав нових втрат
aimg Олена Чупровська
Фото: Зеленський розповів про наслідки далекобійних ударів України (колаж РБК-Україна)

Українські сили ударили по об'єктах у Московському регіоні і не тільки. Дісталося логістичним об'єктам, нафтобазі та ворожим суднам у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Що уразили в Московському регіоні

Українські захисники завдали удару по логістичних об'єктах та нафтобазі в Московському регіоні. Відстань до цілей від українського кордону становила понад 400 кілометрів.

До операції долучилися:

  • Сили безпілотних систем;
  • розвідка;
  • ракетні війська та артилерія;
  • Сили спеціальних операцій.

Удари по Чорному морю

Окрім наземних цілей, українські сили атакували ворожий флот у Чорному морі. Уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.

Президент наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські обстріли міст і громад.

"Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни - Росію", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні безпілотники масово атакували Москву та Підмосков'я, унаслідок чого в регіоні виникла пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у різних районах.

Тим часом хвиля вибухів прокотилася і по Криму, де загорівся один із важливих об'єктів. Як повідомляло РБК-Україна, атака зачепила кілька стратегічних локацій на півострові.

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Володимир ЗеленськийМоскваНПЗ