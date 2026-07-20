Дрони "дістали" нафтобазу, склади та флот у морі: Зеленський підтвердив успішні атаки на РФ

Що уразили в Московському регіоні

Українські захисники завдали удару по логістичних об'єктах та нафтобазі в Московському регіоні. Відстань до цілей від українського кордону становила понад 400 кілометрів.

До операції долучилися:

Сили безпілотних систем;

розвідка;

ракетні війська та артилерія;

Сили спеціальних операцій.

Удари по Чорному морю

Окрім наземних цілей, українські сили атакували ворожий флот у Чорному морі. Уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.

Президент наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські обстріли міст і громад.

"Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни - Росію", - зазначив Зеленський.