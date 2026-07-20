Дроны "достали" нефтебазу, склады и флот в море: Зеленский подтвердил успешные атаки на РФ

Напомним, накануне беспилотники массово атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего в регионе возник пожар. Местные жители сообщали о серии взрывов в разных районах.

Тем временем волна взрывов прокатилась и по Крыму, где загорелся один из важных объектов. Как сообщало РБК-Украина, атака затронула несколько стратегических локаций на полуострове.