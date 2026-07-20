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Дроны "достали" нефтебазу, склады и флот в море: Зеленский подтвердил успешные атаки на РФ

12:02 20.07.2026 Пн
1 мин
Флот теневой торговли РФ понес новые потери
aimg Елена Чупровская
Фото: Зеленский рассказал о последствиях дальнобойных ударов Украины (коллаж РБК-Украина)

Украинские силы ударили по объектам в Московском регионе и не только. Досталось логистическим объектам, нефтебазе и вражеским судам в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Поразившие в Московском регионе

Украинские защитники нанесли удар по логистическим объектам и нефтебазе в Московском регионе. Расстояние до целей украинской границы составило более 400 километров.

К операции присоединились:

  • Силы беспилотных систем;
  • разведка;
  • ракетные войска и артиллерия;
  • Силы специальных операций.

Удары по Черному морю

Кроме наземных целей украинские силы атаковали вражеский флот в Черном море. Поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов и общин.

"Эту войну нужно завершать, и это возможно лишь усиливая давление на единственную причину этой войны - Россию", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне беспилотники массово атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего в регионе возник пожар. Местные жители сообщали о серии взрывов в разных районах.

Тем временем волна взрывов прокатилась и по Крыму, где загорелся один из важных объектов. Как сообщало РБК-Украина, атака затронула несколько стратегических локаций на полуострове.

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Владимир ЗеленскийМоскваНПЗ