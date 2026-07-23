Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries

У місті пролунала серія вибухів.

За даними російських моніторингових каналів, серед імовірних цілей - склад Wildberries.

Через попередні удари по цьому обʼєкту компанія вже призупинила роботу складу вночі - з 00:00 до 06:00 складська діяльність не здійснюється.

У ніч на 22 липня ЗСУ вже вдруге за тиждень атакували склади Wildberries - у Краснодарі та Невинномиську. А в ніч на 18 липня удару зазнали два найбільші склади компанії - в підмосковній Електросталі та тамбовському Котовську.