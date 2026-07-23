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Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries

05:03 23.07.2026 Чт
1 мин
Компания уже успела изменить график работы из-за предварительных ударов
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожар снова виден издалека (росСМИ)

Воронеж находится под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

В городе раздалась серия взрывов.

По данным российских мониторинговых каналов, среди вероятных целей - состав Wildberries.

Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью - с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.

В ночь на 22 июля ВСУ уже второй раз за неделю атаковали склады Wildberries - в Краснодаре и Невинномыске. А в ночь на 18 июля удар понес два крупнейших состава компании - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.

Напомним, последствия этих ударов уже видны даже из космоса - появились первые спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре – после попадания на территории вспыхнул масштабный пожар. Уже утром дроны поразили еще один крупный логистический центр компании - в Невинномыске Ставропольского края, где также возник масштабный пожар.

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