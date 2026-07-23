Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries

В городе раздалась серия взрывов.

По данным российских мониторинговых каналов, среди вероятных целей - состав Wildberries.

Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью - с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.

В ночь на 22 июля ВСУ уже второй раз за неделю атаковали склады Wildberries - в Краснодаре и Невинномыске. А в ночь на 18 июля удар понес два крупнейших состава компании - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.