Дрони атакували військову інфраструктуру у Ростовській області РФ (фото)

10:21 21.04.2026 Вт
Що відомо про наслідки нічного удару безпілотників?
aimg Костянтин Широкун
Фото: дрони атакували військову інфраструктуру у Ростовській області РФ (Getty Images)

Ударні безпілотники атакували військову та транспортну інфраструктуру у кількох місцях в Ростовській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Зазначається, що вночі дрони здійснили атаку на об’єкти залізничної інфраструктури в Ростовській області РФ поблизу розташування військових частин.

За словами очевидців, вибухи пролунали в Новочеркаську та прилеглих населених пунктах. Зокрема, зафіксовано удар у районі залізниці в селищі Персіанівський Октябрського району.

Відомо, що приблизно за 1,6 кілометра від місця вибуху знаходиться військова частина №22179, а на відстані близько 800 метрів раніше розміщувалася ремонтно-експлуатаційна частина №3658. Чи функціонує вона там зараз – невідомо.

Унаслідок атаки на станції "Лиха" виникли суттєві затримки руху поїздів. Пасажири в місцевих чатах підтверджували тимчасове припинення руху.

Губернатор області Юрій Слюсар заявив, що нібито було "збито та знищено понад 40 безпілотників". Разом із тим він визнав, що зафіксовано порушення в роботі контактної мережі залізниці.

Удари по інфраструктурі РФ

Нагадаємо, останнім часом ударні безпілотники системно нищать логістику та енергетичну інфраструктуру ворога.

Зокрема, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ вже підтверджував успішне ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", що є критично важливою для забезпечення окупаційних військ.

Крім того, українські дрони демонструють здатність завдавати ударів на відстані понад тисячу кілометрів. Так, нещодавно у Каспійському морі було уражено дві російські бурові платформи, які ворог використовував для видобутку ресурсів та підтримки свого воєнного потенціалу.

Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, Сили оборони не припинятимуть ударів по російських нафтобазах, оскільки це безпосередньо послаблює спроможність агресора вести війну.

