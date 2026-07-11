Дрони атакували судна в Таганрозькій затоці в Ростовській області

У Ростовській області РФ безпілотники атакували чотири судна в Таганрозькій затоці. За даними росЗМІ, загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Що відомо про атаку

За заявою губернатора, атаки зазнали чотири судна різного призначення в Таганрозькій затоці. За його даними, загинула одна людина - матрос технічного судна.

Місцева ППО, за словами Слюсаря, знищила понад 15 безпілотників - над Таганрогом, а також в Азовському та Неклинівському районах.

Що з танкером

Серед атакованих суден був танкер із метанолом.

За даними росЗМІ, загрози розливу немає, судна отримали лише легкі пошкодження.

Напередодні в місті всю ніч тривала атака безпілотників - тоді пожежі спалахнули одразу у двох місцях: у районі порту та поблизу авіаційного коледжу.