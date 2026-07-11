Дроны атаковали суда в Таганрогском заливе в Ростовской области

В Ростовской области РФ беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. По данным росСМИ, погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Что известно об атаке

По заявлению губернатора, атаки подверглись четырем судам различного назначения в Таганрогском заливе. По его данным, погиб один человек - матрос технического судна.

Местная ПВО, по словам Слюсаря, уничтожила более 15 беспилотников - над Таганрогом, а также в Азовском и Неклиновском районах.

Что с танкером

Среди атакованных судов был танкер с метанолом.

По данным росСМИ, угрозы разлива нет, суда получили только легкие повреждения.

Накануне в городе всю ночь шла атака беспилотников - тогда пожары вспыхнули сразу в двух местах: в районе порта и вблизи авиационного колледжа.