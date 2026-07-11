Дроны атаковали суда в Таганрогском заливе в Ростовской области
В Ростовской области РФ беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. По данным росСМИ, погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Что известно об атаке
По заявлению губернатора, атаки подверглись четырем судам различного назначения в Таганрогском заливе. По его данным, погиб один человек - матрос технического судна.
Местная ПВО, по словам Слюсаря, уничтожила более 15 беспилотников - над Таганрогом, а также в Азовском и Неклиновском районах.
Что с танкером
Среди атакованных судов был танкер с метанолом.
По данным росСМИ, угрозы разлива нет, суда получили только легкие повреждения.
Накануне в городе всю ночь шла атака беспилотников - тогда пожары вспыхнули сразу в двух местах: в районе порта и вблизи авиационного колледжа.
Еще раньше, в ночь на 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в городе.
По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России, что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.