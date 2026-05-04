Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони атакували столицю Росії, вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля

02:49 04.05.2026 Пн
Залишається всього п'ять днів до чергового параду на Червоній площі
aimg Катерина Коваль
Фото: росіяни повідомляють, що постраждалих немає (Getty Images)

Вночі 4 травня безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку - постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та повідомлення мера столиці Росії.

Читайте також: З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля для допомоги дронам РФ, - ДПСУ

Що сталося в Москві

Вибух пролунав у районі Мосфільмівської вулиці. Російські Telegram-канали опублікували фото пошкодженої будівлі.

На місці події працюють екстрені служби, прилеглі вулиці перекрито.

"За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмівської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події", - написав мер міста Сергій Собянін.

За даними моніторингових каналів, українські БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака відбулася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.

Самара також під ударом

Паралельно з Москвою ударний БПЛА зафіксували в небі над Самарою. Інформація про наслідки уточнюється.

Сили оборони завдали удару по російському ракетному кораблю "Каракурт", який перебував у порту Приморськ. Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр", які окупанти регулярно використовують для атак на територію України.

3 травня президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських нафтових танкерів в акваторії порту Новоросійськ. Ці судна залучалися до перевезення нафти.

