RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали столицу России, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля

02:49 04.05.2026 Пн
2 мин
Остается всего пять дней до очередного парада на Красной площади
aimg Екатерина Коваль
Фото: россияне сообщают, что пострадавших нет (Getty Images)

Ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку - пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщение мэра столицы России.

Читайте также: Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар для помощи дронам РФ, - ГПСУ

Что произошло в Москве

Взрыв прогремел в районе Мосфильмовской улицы. Российские Telegram-каналы опубликовали фото поврежденного здания.

На месте происшествия работают экстренные службы, прилегающие улицы перекрыты.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал мэр города Сергей Собянин.

По данным мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

Самара также под ударом

Параллельно с Москвой ударный БПЛА зафиксировали в небе над Самарой. Информация о последствиях уточняется.

Силы обороны нанесли удар по российскому ракетному кораблю "Каракурт", который находился в порту Приморск. Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр", которые оккупанты регулярно используют для атак на территорию Украины.

3 мая президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух российских нефтяных танкеров в акватории порта Новороссийск. Эти суда привлекались к перевозке нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияМосква