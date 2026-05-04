Дроны атаковали столицу России, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля

Что произошло в Москве

Взрыв прогремел в районе Мосфильмовской улицы. Российские Telegram-каналы опубликовали фото поврежденного здания.

На месте происшествия работают экстренные службы, прилегающие улицы перекрыты.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал мэр города Сергей Собянин.

По данным мониторинговых каналов, украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

Самара также под ударом

Параллельно с Москвой ударный БПЛА зафиксировали в небе над Самарой. Информация о последствиях уточняется.