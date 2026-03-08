Дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа

Як повідомляють у мережі, у російському Армавірі вночі лунали вибухи після атаки дронів на нафтобазу. Місто відоме як великий промисловий центр.

За попередніми даними, удар припав по накопичувально-перевалочній нафтобазі "Південна нафтова компанія" (ЗАТ "НП НБ ЮНК").

Після атаки зафіксовано займання резервуарів із паливом - на місці спалахнула пожежа у сховищах нафтопродуктів. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Також повідомляється, що у російському Бєлгороді під обстрілом опинилася енергетична інфраструктура. За словами місцевого губернатора, у місті фіксують перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.