Дрони атакували склади Wildberries у Московській та Ленінградській областях (відео)

Що відомо про Ленінградську область

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив пошкодження складської зони поблизу населеного пункту Красний Бор у Тосненському районі.

За його словами, збили 15 безпілотників, згодом цифру уточнили до 17, а також повідомили про одного постраждалого.

У Красному Борі розташовано кілька логістичних комплексів, зокрема обʼєкт Wildberries площею 154 000 квадратних метрів.

Що відомо про Московську область

У підмосковному Чехові безпілотники атакували складські приміщення Wildberries, унаслідок чого в приватному секторі спалахнула пожежа.

За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, унаслідок атаки загинуло пʼять осіб, ще шестеро зазнали травм.