Дрони атакували склади Wildberries у Московській та Ленінградській областях (відео)

Безпілотники атакували склади Wildberries у підмосковному Чехові та селищі Красний Бор Ленінградської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив пошкодження складської зони поблизу населеного пункту Красний Бор у Тосненському районі.
За його словами, збили 15 безпілотників, згодом цифру уточнили до 17, а також повідомили про одного постраждалого.
У Красному Борі розташовано кілька логістичних комплексів, зокрема обʼєкт Wildberries площею 154 000 квадратних метрів.
У підмосковному Чехові безпілотники атакували складські приміщення Wildberries, унаслідок чого в приватному секторі спалахнула пожежа.
За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, унаслідок атаки загинуло пʼять осіб, ще шестеро зазнали травм.
Нагадаємо, атаки на Wildberries стали системними. За даними Forbes, ЗСУ вже знищили щонайменше 17% складських приміщень компанії - протягом останніх двох тижнів Сили оборони майже щодня атакують об'єкти найбільшого російського маркетплейса.
На тлі цих ударів стало відомо, що Wildberries активно шукає логістичні потужності в Казахстані.