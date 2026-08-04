Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях (видео)

Беспилотники атаковали склады Wildberries в подмосковном Чехове и поселке Красный Бор Ленинградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил повреждение складской зоны вблизи населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе.
По его словам, избили 15 беспилотников, впоследствии цифру уточнили до 17, а также сообщили об одном пострадавшем.
В Красном Боре расположено несколько логистических комплексов, в том числе объект Wildberries площадью 154 000 квадратных метров.
В подмосковном Чехове беспилотники атаковали складские помещения Wildberries, в результате чего в частном секторе вспыхнул пожар.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.
Напомним, атаки на Wildberries стали системными. По данным Forbes, ВСУ уже уничтожили по меньшей мере 17% складских помещений компании - за последние две недели Силы обороны почти ежедневно атакуют объекты крупнейшего российского маркетплейса.
На фоне этих ударов стало известно, что Wildberries активно ищет логистические мощности в Казахстане.