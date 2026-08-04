RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях (видео)

07:21 04.08.2026 Вт
1 мин
Один из логистических центров имеет площадь более 150 тысяч квадратных метров
aimg Екатерина Коваль
Фото: Wildberries – один из крупнейших маркетплейсов России (Getty Images)

Беспилотники атаковали склады Wildberries в подмосковном Чехове и поселке Красный Бор Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Что известно о Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил повреждение складской зоны вблизи населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе.

По его словам, избили 15 беспилотников, впоследствии цифру уточнили до 17, а также сообщили об одном пострадавшем.

В Красном Боре расположено несколько логистических комплексов, в том числе объект Wildberries площадью 154 000 квадратных метров.

Что известно о Московской области

В подмосковном Чехове беспилотники атаковали складские помещения Wildberries, в результате чего в частном секторе вспыхнул пожар.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Напомним, атаки на Wildberries стали системными. По данным Forbes, ВСУ уже уничтожили по меньшей мере 17% складских помещений компании - за последние две недели Силы обороны почти ежедневно атакуют объекты крупнейшего российского маркетплейса.

На фоне этих ударов стало известно, что Wildberries активно ищет логистические мощности в Казахстане.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияМоскваВойна в Украине