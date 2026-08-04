Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях (видео)

Что известно о Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил повреждение складской зоны вблизи населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе.

По его словам, избили 15 беспилотников, впоследствии цифру уточнили до 17, а также сообщили об одном пострадавшем.

В Красном Боре расположено несколько логистических комплексов, в том числе объект Wildberries площадью 154 000 квадратных метров.

Что известно о Московской области

В подмосковном Чехове беспилотники атаковали складские помещения Wildberries, в результате чего в частном секторе вспыхнул пожар.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.