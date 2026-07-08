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Дрони атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ та частково знеструмили Крим, - "Мадяр"

10:25 08.07.2026 Ср
2 хв
Також уражено 53 військові цілі ворога
aimg Юлія Капітонова
Фото: СБС активно добивають "тіньовий флот" РФ (Getty Images)

Уночі 8 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по більш ніж 9 танкерах "тіньового флоту" Росії, а Криму спровокували частковий блекаут. Однак це ще не все.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

"Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі", - підтвердив "Мадяр".

Він також уточнив, що протягом останніх 72 годин українські оператори уразили 21 судно, а саме:

  • 19 танкерів російського "тіньового флоту";
  • один суховантаж;
  • один паром у Керчі.

До операції були залучені підрозділи "Кайрос" 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", 413-й окремий полк СБС "Рейд" та 1-й окремий центр СБС.

Ба більше, минулої ночі українські дрони завдали ударів по 53 військових цілях в оперативній глибині ворога в Криму, а також ТОТ півдня.

Крім того, в межах операції "Кримський рубильник off" за ніч було уражено ще 6 електропідстанцій.

Загалом із 1 по 8 липня СБС завдали ударів вже по 50 енергетичних вузлах, а також інших важливих об'єктах противника.

У Силах безпілотних систем зазначили, що всі удари координував новостворений Центр глибинного ураження СБС.

Як писало раніше РБК-Україна, 7 липня "Мадяр" оголосив про ураження двох танкерів "тіньового флоту" РФ.

Ба більше, вказано, що українські дрони у ніч проти 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз, 1 пором "тіньового флоту" РФ.

До слова, за останні 6 місяців СБС наростили кількість атак в оперативній та стратегічній глибині противника на 1150%.

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Кримтіньовий флотСили безпілотних системВійна Росії проти України