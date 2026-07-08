Дрони атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ та частково знеструмили Крим, - "Мадяр"

"Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі", - підтвердив "Мадяр".

Він також уточнив, що протягом останніх 72 годин українські оператори уразили 21 судно, а саме:

19 танкерів російського "тіньового флоту";

російського "тіньового флоту"; один суховантаж ;

; один паром у Керчі.

До операції були залучені підрозділи "Кайрос" 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", 413-й окремий полк СБС "Рейд" та 1-й окремий центр СБС.

Ба більше, минулої ночі українські дрони завдали ударів по 53 військових цілях в оперативній глибині ворога в Криму, а також ТОТ півдня.

Крім того, в межах операції "Кримський рубильник off" за ніч було уражено ще 6 електропідстанцій.

Загалом із 1 по 8 липня СБС завдали ударів вже по 50 енергетичних вузлах, а також інших важливих об'єктах противника.

У Силах безпілотних систем зазначили, що всі удари координував новостворений Центр глибинного ураження СБС.