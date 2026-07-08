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Дроны атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ и частично обесточили Крым, - "Мадяр"

10:25 08.07.2026 Ср
2 мин
Также поражены 53 военные цели врага
aimg Юлия Капитонова
Фото: СБС активно добивают "теневой флот" РФ (Getty Images)

Ночью 8 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" России, а Крыму спровоцировали частичный блэкаут. Однако это еще не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

"Птицы СБС отработали +9 танкеров теневого флота РФ за ночь 8 июля в Азовском море", - подтвердил "Мадяр".

Он также уточнил, что за последние 72 часа украинские операторы поразили 21 судно, а именно:

  • 19 танкеров российского "теневого флота";
  • один сухогруз;
  • один паром в Керчи.

К операции были привлечены подразделения Кайрос 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра", 413-й отдельный полк СБС "Рейд" и 1-й отдельный центр СБС.

Более того, минувшей ночью украинские дроны нанесли удары по 53 военным целям в оперативной глубине врага в Крыму, а также ВОТ юга.

Кроме того, в рамках операции "Крымский рубильник off" за ночь было поражено еще 6 электроподстанций.

Всего с 1 по 8 июля СБС нанесли удары уже по 50 энергетическим узлам, а также другим важным объектам противника.

В Силах беспилотных систем отметили, что все удары координировал Центр глубинного поражения СБС.

Как писало ранее РБК-Украина, 7 июля "Мадяр" объявил о поражении двух танкеров "теневого флота" РФ.

Более того, указано, что украинские дроны в ночь на 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз, 1 паром "теневого флота" РФ.

К слову, за последние 6 месяцев СБС нарастили количество атак в оперативной и стратегической глубине противника на 1150%.

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