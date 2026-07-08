Дроны атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ и частично обесточили Крым, - "Мадяр"

Ночью 8 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" России, а Крыму спровоцировали частичный блэкаут. Однако это еще не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.
"Птицы СБС отработали +9 танкеров теневого флота РФ за ночь 8 июля в Азовском море", - подтвердил "Мадяр".
Он также уточнил, что за последние 72 часа украинские операторы поразили 21 судно, а именно:
К операции были привлечены подразделения Кайрос 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра", 413-й отдельный полк СБС "Рейд" и 1-й отдельный центр СБС.
Более того, минувшей ночью украинские дроны нанесли удары по 53 военным целям в оперативной глубине врага в Крыму, а также ВОТ юга.
Кроме того, в рамках операции "Крымский рубильник off" за ночь было поражено еще 6 электроподстанций.
Всего с 1 по 8 июля СБС нанесли удары уже по 50 энергетическим узлам, а также другим важным объектам противника.
В Силах беспилотных систем отметили, что все удары координировал Центр глубинного поражения СБС.
Как писало ранее РБК-Украина, 7 июля "Мадяр" объявил о поражении двух танкеров "теневого флота" РФ.
Более того, указано, что украинские дроны в ночь на 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз, 1 паром "теневого флота" РФ.
К слову, за последние 6 месяцев СБС нарастили количество атак в оперативной и стратегической глубине противника на 1150%.