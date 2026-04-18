Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

З вечора до ранку росіяни атакували 21 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Бизько 150 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.