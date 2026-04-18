Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

09:00 18.04.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось уничтожить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 190 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 18 апреля Россия атаковала Украину 219 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали 21 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым.

Около 150 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 апреля враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.

Этой ночью российские войска атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.

Кроме того, россияне нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения и пострадавший.

