Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 18 апреля Россия атаковала Украину 219 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С вечера до утра россияне атаковали 21 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым.
Около 150 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 18 апреля враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.
Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.
Этой ночью российские войска атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.
Кроме того, россияне нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения и пострадавший.