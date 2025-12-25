Дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї: спалахнули резервуари з нафтопродуктами

Попередні атаки на Краснодарський край РФ

Зазначимо, Краснодарський край у РФ дрони обстрілюють регулярно. Наприклад, днями в Темрюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками.

Також ніч на 30 листопада безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод. Влада тоді повідомила про падіння уламків БпЛА, через що НПЗ і постраждав.

15 листопада десятки безпілотників атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ. Тоді за ніч нібито було знищено 46 дронів, постраждалих серед мирного населення не було.