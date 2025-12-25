UA

Дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї: спалахнули резервуари з нафтопродуктами

Фото: пожежники ліквідували загоряння (МНС Росії)
Автор: Маловічко Юлія

Дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомили в оперштабі Краснодарського краю, загальна площа пожежі становить приблизно 2 тис. кв. метрів. До гасіння загоряння залучили 70 осіб і 18 одиниць техніки, зокрема співробітники ГУ МНС Росії у Краснодарському краї.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

"Пошкоджень зазнали кілька виробничих будівель і сільськогосподарська техніка підприємства в с. Миколаївка Щербинівського району. Займання, що виникли, оперативно ліквідували", - йдеться в оперштабі.

Попередні атаки на Краснодарський край РФ

Зазначимо, Краснодарський край у РФ дрони обстрілюють регулярно. Наприклад, днями в Темрюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками.

Також ніч на 30 листопада безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод. Влада тоді повідомила про падіння уламків БпЛА, через що НПЗ і постраждав.

15 листопада десятки безпілотників атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ. Тоді за ніч нібито було знищено 46 дронів, постраждалих серед мирного населення не було.

Атака дронів