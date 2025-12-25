Дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае: вспыхнули резервуары с нефтепродуктами

Дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К тушению возгорания привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
"Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали", - говорится в оперштабе.
Отметим, Краснодарский край в РФ дроны обстреливают регулярно. К примеру, на днях в Темрюкском районе было зафиксировано повреждение трубопровода на одном из терминалов после инцидента с беспилотниками.
Также ночь на 30 ноября беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. Власть тогда сообщила о падении уламков БпЛА, из-за чего НПЗ и пострадал.
15 ноября десятки беспилотников атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ. Тогда за ночь якобы было уничтожено 46 дронов, пострадавших среди мирного населения не было.