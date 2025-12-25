Дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае: вспыхнули резервуары с нефтепродуктами

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К тушению возгорания привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

"Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали", - говорится в оперштабе.