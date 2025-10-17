UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дрони атакували окупований Донецьк: імовірно, вражений склад боєприпасів

Ілюстративне фото: вибухи в Донецьку (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У тимчасово окупованому Донецьку чутно вибухи. Перед цим над містом літали невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Перша інформація про невідомі дрони почала з'являтись в місцевих пабліках близько другої години ночі 17 жовтня. 

Місцеві мешканці публікували відео БпЛА в небі над містом. 

Пізніше почало з'являтись відео, де чутно вибухи. 

Мешканцям міста радили відійти подалі від вікон. 

Невдовзі з'явились кадри пожежі та повідомлення про те, що, ймовірно, горить склад з боєприпасами. 

 

Офіційної інформації щодо інциденту в окупованому Донецьку наразі немає. 

Вибухи у Донецьку

Раніше РБК-Україна повідомляло про пожежу в тимчасово окупованому Донецьку після атаки дронів 11 жовтня.

Тоді місцеві пабліки писали про сильну пожежу в районі гіпермаркету "Сігма-ленд" (колишнього "Ашану") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

До цього серія вибухів у тимчасово окупованому Донецьку пролунала 17 вересня. У мережі тоді повідомляли про прильоти в одному з районів міста.

Перед цим, 20 серпня, у Донецьку також пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому вибухи були чутні в різних районах міста. Також була інформація про пожежу.

Донецьк перебуває під окупацією з весни 2014 року, коли проросійські бойовики за підтримки РФ захопили місто та проголосили так звану "ДНР".

