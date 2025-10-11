ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В окупованому Донецьку масштабна пожежа після атаки дронів: у мережі публікують відео

Донецьк, Субота 11 жовтня 2025 23:31
UA EN RU
В окупованому Донецьку масштабна пожежа після атаки дронів: у мережі публікують відео Фото: пожежа у тимчасово окупованому Донецьку (скріншот із відео)
Автор: Марина Балабан

У мережі публікують кадри пожежі в тимчасово окупованому Донецьку після атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві пабліки пишуть про сильну пожежу в районі гіпермаркету "Сігма-ленд" (колишнього "Ашану") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

У соціальних мережах очевидці стверджують, що пожежа виникла внаслідок влучення дрону. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Також місцеві мешканці пишуть, що клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.

Вибухи у Донецьку

Раніше РБК-Україна писало про серію вибухів у тимчасово окупованому Донецьку, які пролунали 17 вересня. У мережі тоді повідомляли про прильоти в одному з районів міста.

Перед цим, 20 серпня, у Донецьку також пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому вибухи були чутні в різних районах міста. Також була інформація про пожежу.

Перед тим у місті також пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.

Донецьк перебуває під окупацією з весни 2014 року, коли проросійські бойовики за підтримки РФ захопили місто та проголосили так звану "ДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Дрони Донецьк
Новини
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить