Дроны атаковали оккупированный Донецк: предположительно, поражен склад боеприпасов

Взрывы в Донецке

Ранее РБК-Украина сообщало о пожаре во временно оккупированном Донецке после атаки дронов 11 октября.

Тогда местные паблики писали о сильном пожаре в районе гипермаркета "Сигма-ленд" (бывшего "Ашана") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

До этого серия взрывов во временно оккупированном Донецке прогремела 17 сентября. В сети тогда сообщали о прилетах в одном из районов города.

Перед этим, 20 августа, в Донецке также прозвучала серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".