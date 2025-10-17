RU

Дроны атаковали оккупированный Донецк: предположительно, поражен склад боеприпасов

Иллюстративное фото: взрывы в Донецке (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы. Перед этим над городом летали неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Первая информация о неизвестных дронах начала появляться в местных пабликах около двух часов ночи 17 октября.

Местные жители публиковали видео БпЛА в небе над городом.

Позже начало появляться видео, где слышны взрывы.

Жителям города советовали отойти подальше от окон.

Вскоре появились кадры пожара и сообщения о том, что, вероятно, горит склад с боеприпасами.

 

Официальной информации об инциденте в оккупированном Донецке пока нет.

 

Взрывы в Донецке

Ранее РБК-Украина сообщало о пожаре во временно оккупированном Донецке после атаки дронов 11 октября.

Тогда местные паблики писали о сильном пожаре в районе гипермаркета "Сигма-ленд" (бывшего "Ашана") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

До этого серия взрывов во временно оккупированном Донецке прогремела 17 сентября. В сети тогда сообщали о прилетах в одном из районов города.

Перед этим, 20 августа, в Донецке также прозвучала серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".

