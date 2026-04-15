Дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкортостані: що відомо

У середу, 15 квітня, дрони атакували нафтохімічні підприємства у російській республіці Башкортостан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
За інформацією Коваленка, під атакою дронів опинилося місто Стерлітамак. Це один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ.
Там, зокрема, знаходиться Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє іонол - присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.
Також у місті розташовані інші підприємства, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів.
Глава регіону Радій Хабіров заявив, що ППО нібито збила декілька дронів над промисловою зоною Стерлітамака. Уламки впали на територію одного з підприємств.
"Уламки впали на територію одного з підприємств. Усі служби працюють на місці, гасять пожежу, що виникла. З’ясовуємо подробиці", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, українські Сили оборони України системно нищать логістику та енергетичну інфраструктуру ворога.
Зокрема, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ вже підтверджував успішне ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", що є критично важливою для забезпечення окупаційних військ.
Крім того, українські дрони демонструють здатність завдавати ударів на відстані понад 1000 кілометрів. Так, нещодавно у Каспійському морі було уражено дві російські бурові платформи, які ворог використовував для видобутку ресурсів та підтримки свого воєнного потенціалу.
Попри заклики деяких західних партнерів утримуватися від атак на енергооб'єкти РФ, Україна продовжує реалізацію свого плану.
Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, Сили оборони не припинятимуть ударів по російських нафтобазах, оскільки це безпосередньо послаблює спроможність агресора вести війну.